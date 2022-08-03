«الثقافة» تواصل اكتشاف الموهوبين بقرى مركز الصف ضمن «حياة كريمة»

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بمركز شباب قرية الحي بمركز الصف، ضمن فعاليات اليوم العاشر على التوالي من أيام مبادرة «حياة كريمة» الثقافية، بالتعاون مع عدة جهات رسمية ومدنية من بينها وزارتي «الشباب والرياضة، التربية والتعليم»، والمجلس القومي للمرأة، الشركة القابضة للمياه، الجمعيات الأهلية، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بفرع ثقافة الجيزة التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

اكتشاف الموهوبين في الأقاليم

بدأت فعاليات اليوم العاشر من المبادرة، بفقرة اكتشاف الموهوبين في الغناء والإنشاد من أبناء قرية الحي، ثم قدمت مريم إدوارد من إدارة التوعية بشركة المياه، ندوة توعوية لأطفال القرية حول «أهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها»، بجانب تنفيذ ورشة رسم كان موضوعها «معا للحفاظ على مياه النيل»، كما ألقى الشاعر حجاج محمد حجاج من شعراء نادي أدب الصف عدة قصائد.

وعلى التوازي، أقيم عدد من الورش الفنية والحرف اليدوية منها ورش عجينة السيراميك لشرين عفيفي، تشكيل نحاس لرانيا المهدي، اكتشاف الموهوبين لمحمد بكر، حلى لنسرين مجدي، ورشة حكي لباحث أطلس طه إسماعيل، حفر على الخشب لصابر رمضان وحرق على الجلود محمد بكر والخيامية ليوسف طه من قطاع الفنون التشكيلية.

الحفاظ على الهوية الثقافية

اختتمت فعاليات اليوم، بعرض فني لتحريك العرائس لفرقة عرائس قصر الطفل بجاردن سيتي تحريك جمال الشرنوبي.

وتأتي الفعاليات، في إطار دعم وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم للخدمات الثقافية والفنية وتوصيلها لكافة القرى الأكثر احتياجا، وذلك إيمانا بأهمية الثقافة والفنون في الرقي بوجدان الشعب المصري والحفاظ على هويته الثقافية.

في سياق آخر تواصل قصور الثقافة تقديم فعاليات «صيف بلدنا» في عامها الثاني بالمدن الساحلية، ومن بينها فرع ثقافة مطروح ودمياط والإسكندرية وجمصة.