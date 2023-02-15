نشاط فني لـ سماء إبراهيم في رمضان 2023.. مسلسل «مذكرات زوج» الأبرز

تعيش الفنانة سماء إبراهيم، حالة من النشاط الفني في موسم دراما رمضان 2023، حيث تشارك في أكثر من عمل درامي، ما بين الاجتماعي والكوميدي وكذلك التشويق والغموض، حيث يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته على الساحة الفنية في السنوات الأخيرة.

وترصد «الوطن» أبرز الأعمال الفنية التي تُشارك فيها سماء إبراهيم في رمضان 2023، وهي كالتالي-

- الكبير أوي 7

تواصل سماء إبراهيم، الظهور في الجزء الجديد من مسلسل الكبير أوي، بطولة الفنان أحمد مكي، حيث تُجسد دور «الكبيرة فحت» عمة الكبير، وهي الشخصية التي بدأت حضورها بالتزامن مع الجزء السادس.

أبرز أعمال سماء إبراهيم في رمضان

ومن المقرر أن تشهد الشخصية تطورًا كبيرًا على مستوى الأحداث، إذ ستتلقى عرضًا بالزواج من قبل كمال أبو رية الذي سيحل ضيف شرف، ويظهر بدور كبير المطاريد بالجبل، إذ ستجمعهما العديد من المواقف الكوميدية.

الكبير أوي 7، من بطولة أحمد مكي، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، وهاجر أحمد، وحاتم صلاح، ومصطفى غريب وآخرين، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

- مسلسل مذكرات زوج

وتتعاون سماء إبراهيم، في رمضان 2023 مع الفنان طارق لطفي، في مسلسل «مذكرات زوج»، الذي انطلق تصويره مؤخرًا، وهو مكون من 15 حلقة فقط.

المسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد بهجت، وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه تامر نادي، ويُشارك في بطولته خالد الصاوي، ونور النبوي وآخرين.

- بابا المجال

كما تشارك سماء إبراهيم، في بطولة مسلسل بابا المجال، بطولة الفنان مصطفى شعبان، والذي يجرى تصويره حاليا، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

ويُشارك في بطولة مسلسل بابا المجال، بجانب مصطفى شعبان، كلّ من باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولي، سماء إبراهيم، محمود حافظ، أحمد كشك، محمد رضوان، عارفة عبد الرسول، هبه حسن، فرح يوسف.