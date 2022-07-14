إبراهيم فايق يحلق في سماء الغردقة مع أشهر لاعب فلاي بورد

احتفل الإعلامي إبراهيم فايق، بعيد الأضحى المبارك، أحد المنتجعات السياحية الكبرى بمدينة الغردقة، رفقة مجدي عبدالغني، أشهر لاعب فلاي بورد في العالم، حيث جذب الأخير فايق وهو واقفا وسط الحضور في العرض، وطار به في سماء الغردقة، وسط تصفيق حاد من السائحين ورواد الفندق.

عرض فلاي بورد على الشاطئ

وشاهد الآلاف من نزلاء ورواد الفنادق والمنتجعات السياحية، استعراض مجدي عبدالغني، أعلى البحر، على أنغام الموسيقى، في جو احتفالي بعيد الأضحى المبارك، وحرص الجميع على التقاط صور تذكارية في جو احتفالي رائع.

إبراهيم فايق يطير في الهواء

وأعرب مجدي عبدالغني، أشهر لاعبي فلاي بورد في العالم، عن سعادته بالمشاركة في احتفالات عيد الأضحى المبارك، التي تمتد حتى نهاية الأسبوع في الفنادق والمنتجعات السياحية على شواطئ الغردقة.

وأضاف عبدالغني لـ«الوطن»، أنّه نفذ حركات بواسطة خراطيم مياه، يمكن من خلالها الطيران بدفع المياه داخل الخراطيم من خلال موتوسيكل البحر، موضحا أنّه سافر إلى فرنسا، للتدريب عليها بواسطة مخترعها، ومكث هناك فترة وأتقن لعبة الفلاي بورد، وكان أول من لعبها في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط، والتي أصبحت مصدر بهجة لجميع النزلاء في الفنادق وعلى شواطئ الغردقة.

وأكد أنّه تلقى عدد من الدعوات من دول أوروبية وعربية، لتنفيذ استعراض لعبة الفلاي بورد، معربا عن سعادته بتمثيله مصر في المحافل الدولية.