تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الأربعاء 15 فبراير بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، نظراً لسوء الأحوال الجوية.

تفاصيل قرار تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية

وأصدر محافظ الإسكندرية، تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية غداً الأربعاء 15 فبراير.

استثناءات من قرار تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية

ويستثنى من قرار التعطيل والإجازة بسبب طقس الإسكندرية كلا من: القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو المديريات المختلفة.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحافظا على سلامة المواطنين.