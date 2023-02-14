أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية وصقيع شديد بسبب «رياح المتوسط» (صور)

ضربت الأمطار الغزيرة مناطق عدة في الإسكندرية مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في ليلة ممطرة مصحوبة بأجواء باردة بسبب رياح البحر الأبيض المتوسط الشديدة بحسب ما رصدته هيئة الأرصاد الجوية، وتوقعاتها باستمرارها خلال الساعات المقبلة نظراً لرصد سحب كثيفة على كافة أنحاء الساحل الشمالي.

خريطة أماكن أمطار الإسكندرية اليوم

ورصد رجال الصرف الصحي في الإسكندرية، سقوط أمطار غزيرة على مختلف مناطق الإسكندرية، مساء اليوم في مناطق المنتزه أول وثاني ووسط المدينة، وهي المناطق الأكثر تعرضا للأمطار خلال ساعات ليلة الثلاثاء حتى فجر الأربعاء.

تفاصيل أمطار الإسكندرية اليوم

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه قد جرى رصد سقوط أمطار غزيرة في أحياء وسط و شرق و منتزه أول وثان.

وأضاف محمود نافع لـ«الوطن»، أنه قد تم نشر 150 سيارة ومعدة من أجل التعامل مع حالة طقس الإسكندرية اليوم، مؤكداً أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة.

أجواء باردة في الإسكندرية بسبب رياح المتوسط

ولم يقف الأمر على سقوط الأمطار فحسب بل زاد باستمرار موجة الصقيع نتيجة انخفاض درجات الحرارة وما يتبعها من اندفاع الهواء الرطب المار على مسطح البحر المتوسط إلى شمال البلاد، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، ما يزيد من الإحساس بالبرودة على أن تستمر هذه الأجواء حتى آخر الأسبوع.