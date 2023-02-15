طبيب بالدقهلية يدشن مبادرة خيرية: تحاليل وكشف مجاني لمرضى السكري غير القادرين

محافظة الدقهلية واحدة من المحافظات التى عرفناها بتقدمها في القطاع الطبي في ظل الإنجازات الطبية التي يحققها مركز المنصورة للكلى والمسالك بقيادة الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلي في مصر، والذي ساهم بعلمه ومهارته في شفاء آلاف الآلاف من مرضى الكلى على مستوى الجمهورية، ويبدو أن سلسال الخير النابع من الدقهلية لم ولن ينقطع فمن وقت لآخر نجد بطلا جديدا يستكمل المسيرة ويجدد بريق المحافظة التى أثرت في العلوم الطبية.

يد العطاء لمرضى السكري

ورصدت «الوطن» في رحلتها اليومية وجولاتها الميدانية في محافظات مصر بطلا جديدا يمد يد العطاء لمرضى السكري والغدد الصماء دون مقابل، إنه الدكتور السيد السعيد، استشاري الباطنة والجهاز الهضمي والسكر، ابن مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، والذي تخرج في كلية الطب بجامعة المنصورة وتدرج في الوظائف إلى أن أصبح استشاريا للأمراض الباطنة والجهاز الهضمي بجانب عمله في المعهد القومي للسكر والغدد الصماء بالقاهرة.

معدن الطبيب المصري

أطلق الدكتور السيد سعيد، مبادرة إنسانية على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، ليظهر معدن الطبيب المصري وقت الشدائد، وتضمنت مبادرته إجراء تحاليل السكر العشوائي والتراكمي بشكل مجاني في يوم أسبوعيا ليخفف عن المرضى تكاليف المتابعة والفحص، ويقول في حديثه لـ«الوطن»، إن هدفه من المبادرة تشجيع زملائه الأطباء على الشعور بحالة المريض والظروف الحالية والمساهمة في تحمل تكاليف الفحوص والمتابعة الدورية لمريض السكري.

دعم المرضى غير القادرين

وعن المرضى غير القادرين قال: «أي مريض غير قادر يتصل بي أو يرسل لي رسالة عبر صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أحجز له كشف مجاني في أي وقت طوال الأسبوع، وأي مريض يصل العيادة وأشعر أنه غير قادر حتى وإن لم يفصح لي على ذلك نرد له قيمة الكشف أو نخصم لها منها».

دور الطبيب التاريخي

وأكد الدكتور السيد السعيد استشارى الباطنة والجهاز الهضمي والسكر، أن الطبيب المصري له دور تاريخي وخاصة وقت الأزمات والشدائد، لافتا إلى أن مهنة الطب في الأساس قائمة على الإنسانية قبل العلم، فالطبيب هدفه الأول تخفيف الألم عن المريض ومساعدته على تجاوز معاناته وذلك من خلال العلم الذي توصل إليه وهي رسالة سامية يعتز بها ويقدرها كل طبيب.