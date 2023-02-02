عاجل.. الصحة تُحذر المواطنين من استخدام الأعشاب في علاج مرض السكر

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمواطنين بشأن استخدام الأعشاب في علاج مرض السكر، وقالت وزارة الصحة في تقرير أصدرته منذ قليل، إنه غير صحيح استخدام الأعشاب في علاج مرض السكر أو استبداله بالأدوية.

الحصول على أي علاج أو أدوية استشارة

وأوضحت وزارة الصحة أنه لابد قبل الحصول على أي علاج أو أدوية استشارة الطبيب المختص أو المشرف على الحالة، محذرة من تناول الوصفات العلاجية بين المواطنين وبعضهم البعض أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه يمكن التوجه إلى مبادرة رئيس الجمهورية للكشف والعلاج على أصحاب الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، إذ إنها موجودة بالوحدات الصحية التي تعمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، مؤكدة أن الكشف والعلاج مجانا بهذا المبادرة الرئاسية ولا يتحمل فيها المواطن أي أعباء مالية.

صحة وسلامة المواطنين

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى ضرورة اتباع نظام غذائي مناسب للحفاظ على مستوى السكر في الجسم، ومتابعة الطبيب المشرف كل فترة للحفاظ على صحة مريض السكر، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن جانبه قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن التعامل مع الأمراض يكون من خلال البروتوكولات العلاجية الموضوعة من خلال كبار الأطباء والاستشاريين ولا يجب الحصول على العلاجات من خلال أي وصفات غير ما ذكره الطبيب.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، في حال وصف الطبيب لأي علاج لابد من الحصول على الجرعات التي حددها الطبيب فقط وليس أي زيادة أو نقصان، موضحًا أن الإسراف في تناول العلاجات يأتي بنتيجة عكسية ولا يجب التعامل بعشوائية في مجال الطب.