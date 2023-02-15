وزير السياحة والآثار يتفقد مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير

تفقد الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، بالأمس، المتحف المصري الكبير ومتحف مراكب خوفو لمتابعة الموقف التنفيذي لآخر مستجدات الأعمال بهما.

مشروع المتحف المصري الكبير

رافقه خلال الجولة اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشؤون قطاع مكتب الوزير، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، ويمنى البحار مساعد الوزير للشؤون الفنية، والدكتور عيسى زيدان المدير العام التنفيذي للترميم ونقل القطع الأثرية بالمتحف، وعدد من قيادات الوزارة والمتحف.

شملت الجولة متحف مراكب خوفو ومنطقة محاكاة الحفرة التي تم تصميمها وتنفيذها لتُماثل إحدى الحفرتين الأثريتين التي تم اكتشاف إحدى مركبتي الملك خوفو بداخلها بمنطقة أهرامات الجيزة، وذلك لتكون المدخل الرئيسي لمتحف مراكب الملك خوفو ليمر الزائر من خلالها وأسفل الأحجار الأثرية للحفرة وذلك لإثراء التجربة السياحية للزائرين، بالإضافة إلى منطقة الخدمات والبهو والدرج العظيم والقاعات الرئيسية وقاعة الملك توت عنخ آمون وقاعة العرض التفاعلي.

مراكب الملك خوفو

واستهل وزير السياحة والآثار الجولة بالاستماع إلى شرح مفصل من اللواء عاطف مفتاح تعرف خلاله على الموقف التنفيذي للأعمال ونسب الإنجاز بمبني متحف مراكب خوفو، ومسار الزيارة بداخله والتي ستعمل على إثراء التجربة السياحية للزائرين، الذين سيتمتعون، ولأول مرة بمشاهدة محاكاة كامله لإحدي الحفرتين التي تم اكتشاف احدى مركبتي الملك خوفو بها، ومركب خوفو الأولى التي تم نقلها في أغسطس 2021 من مكان عرضها بمتحف مركب خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة، وأعمال ترميم وتركيب مركب خوفو الثانية.

كما سيتم استخدام الوسائط المتعددة لتروي كيفية بناء مراكب الملك خوفو وأهميتها التاريخية والأثرية وقصة اكتشافها.كما تابع السيد الوزير آخر ما آلت إليه الأعمال بالدرج والقاعات الرئيسية وقاعة توت عنخ آمون، ومنطقة الخدمات.واختتم السيد الوزير جولته بزيارة قاعة العرض التفاعلي والتي تعتبر مزيجا بين خاصية الواقع الإفتراضي والواقع المعزز .