ختام معرض «فن القاهرة» في المتحف المصري الكبير وسط إشادات نقدية

اختتمت مساء اليوم، الدورة الرابعة لمعرض «فن القاهرة» للفنون التشكيلية، الذي أقيم في بهو المتحف المصري الكبير، باعتباره أول فعالية للفن التشكيلي تقام في أروقة المتحف المصري الكبير، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار.

وشهدت الدورة، إقبالا جماهيريا ونقديا كبيرا، كما حصدت إشادات واسعة من الفنانين العرب والأجانب المشاركين.

الفنون التشكيلية

ولأول مرة، أقيمت هذه الدورة منصة حوارية حملت عنوان «حوار»، تضمنت نقاشات مفتوحة بين المهتمين بالشأن الفني والفاعلين المحليين والإقليميين، والعاملين في مجال الفنون التشكيلية، تطرقت لكل القضايا التي تمس الإشكاليات المتعلقة بالممارسات الفنية العربية، وصولاً لتأسيس أكبر مؤتمر سنوي للفنون العربية من نوعه.

شهدت الندوات لقاء بين أبرز جامعي الأعمال الفنية في المنطقة العربية، وبدايات شغفهم بجمع الأعمال الفنية والخبرات التي اكتسبوها والدافع وراء اختياراتهم، وما خططهم المستقبلية للأعمال التي اقتنوها.

المتحف المصري الكبير

وأعرب محمد يونس المؤسس المشارك لـ«آرت كايرو»، عن سعادته بنجاح الدورة، قائلا: «نحن فخورون بإطلاق هذه النسخة من معرض آرت كايرو، بالمتحف المصري الكبير، وهو ما يتوائم مع رؤيتنا لتسليط الضوء على التاريخ العريق للفن في مصر، هذا التاريخ الذي يضرب بجذوره إلى آلاف السنوات».

وأضاف يونس: «جاءت هذه الدورة بإضافات خاصة ومتميزة لمحبي الفنون والمتخصصين، باستضافة صالات عرض بارزة من جميع أنحاء المنطقة العربية كي تقدم لجمهور آرت كايرو تجربة فنية شيقة وفريدة من نوعها».

يعد «آرت كايرو»، أكبر تجمع لقاعات العرض المصرية والعربية في القاهرة، يضم 30 قاعة عرض مصرية وعربية ومشاركة أكثر من 150 فنان وفنانة من أنحاء المنطقة العربية، وسط انعقاد 260 أرت فير عالمي في مختلف الدول.