افتتاح الدورة الرابعة لمعرض «فن القاهرة» ببهو المتحف المصري الكبير

افتُتحت مساء اليوم، الدورة الرابعة لمعرض «فن القاهرة»، ببهو المتحف المصري الكبير، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويستمر حتى 14 فبراير الجاري.

عرض المواد الدعائية والأفلام الترويجية

وأشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أثناء حضور الافتتاح، إلى أنه إضافة إلى رعاية الهيئة لهذا المعرض فإنها سوف تشارك بجناح لعرض المواد الدعائية والأفلام الترويجية عن المقصد السياحي المصري طوال فترة إقامة المعرض، إضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين في المعرض، في إطار استراتيجية الهيئة للترويج وإلقاء الضوء على المقصد السياحي المصري بوجه عام وعلى المتحف المصري الكبير بشكل خاص كمقصد يدمج بين الحضارة والمعاصرة.

تنظيم برنامج ثقافي

وأوضحت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنه تعرض بالمعرض مجموعة من الأعمال الفنية لما يقرب من 12 بيتا ومعرضا فنيا عالميا مع التركيز على الأعمال الفنية لمنطقة الشرق الأوسط لإبراز معالم الفن الحديث المعاصر بها، لافتة إلى أنه سيجري تنظيم برنامج ثقافي مكثف لعدد من الندوات واللقاءات الفنية للعديد من الجوانب المتعلقة بالممارسات الفنية والنقدية للحركة التشكيلية المصرية والعربية بشكل عام.

وأضافت أن عدد المشاركين في المعرض هذا العام يبلغ أكثر من 100 فنان وفنانة من مصر والمنطقة العربية يمثلون 25 صالة عرض ومن المتوقع أن يبلغ عدد الزائرين هذا العام نحو 12 ألف زائر.