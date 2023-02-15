أمطار رعدية غزيرة تضرب الإسكندرية و3 تحذيرات للمواطنين

سقطت أمطار رعدية، منذ قليل، على الإسكندرية بالتحديد نطاق حي المنتزه الأول وذلك تزامنا مع توقعات سقوط أمطار بنسبة 60% وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، مع استمرار الصقيع الذي يصحب منخفض البحر الابيض المتوسط.

وصحب الأمطار التي ضربت الإسكندرية منذ قليل، صوت رعد شديد وعاصفة من الرياح الشديدة، وسط أجواء باردة جدا مع درجة حرارة 11 درجة مئوية ضمن تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم الأربعاء، وذلك بعدما بدأت الأمطار في الهطول بشكل تدريجي منتصف ليل اليوم.

قرارات مع طقس الإسكندرية اليوم

وبناء على طقس الإسكندرية اليوم أعلنت اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يعلن تعطيل الدراسة (طلاب ومعلمون) اليوم الأربعاء 15 فبراير مع منح العاملين المعينين ضمن نسبة 5% والموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية اليوم الأربعاء.

تحذيرات بسبب أمطار الإسكندرية الرعدية

وبسبب الأمطار الرعدية الغزيرة المصحوبة بالبرق التي ضربت المدينة الساحلية قد أصدرت محافظة الإسكندرية 3 تحذيرات هامة للتعامل مع هذا الطقس تمثل في الآتي:

- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.