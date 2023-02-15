هزة أرضية جديدة تضرب غازي عنتاب في تركيا واستمرار عمليات الإنقاذ

أعلنت «العربية» في نبأ عاجل لها عن وقوع هزة أرضية جديدة في غازي عنتاب بتركيا.

إنقاذ رجل وزوجته بعد 209 ساعات من تحت الأنقاض

ونجحت جهود رجال الإنقاذ في إنقاذ حياة امرأة بعدما بقيت 203 ساعات تحت الأنقاض، كما نجحت الجهود في إنقاذ رجل وزوجته بعد 209 ساعات من تحت الأنقاض بمدينة أنطاكيا في ولاية هطاي جنوبي تركيا، وإنقاذ سيدة عجوز تركية تبلغ من العمر 77 عاما بعد مضي 212 ساعة تحت أنقاض زلزال تركيا.