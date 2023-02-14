إنقاذ أب سوري وابنته بعد مرور 208 ساعات تحت أنقاض زلزال تركيا (فيديو)

بعد مرور 8 أيام علي وقوع زلزال تركيا وسوريا، يستمر عمال الإنقاذ في البحث عن الناجين وتظهر لقطات معجزة عن انتشال جثث من تحت الأنقاض، رغم مرور تلك الأيام.

وأظهر فيديو تم التقاطه من فرق الإنقاذ لحظة انتشال سوري يبلغ من العمر 65 عاما وابنته من تحت أنقاض مبنى في مدينة أنطاكيا، بعد مرور 208 ساعات من وقوع الزلزال، بحسب ما ذكرته قناة «العربية».

فرق الإنقاذ التركية تنقذ شخصين من عائلة سورية مكونة من 7 أشخاص في أنطاكية

#زلزال_سوريا_تركيا#العربية pic.twitter.com/HKUkomBceB — العربية (@AlArabiya) February 14, 2023

5 أفراد من الأسرة تحت الأنقاض

وبحسب ما تم ذكره من فرق الإنقاذ، أنه مازال هناك 5 أفراد من الأسرة تحت الأنقاض ولا يعرف إن كانوا علي قيد الحياة أم لا.

وارتفعت ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 41 ألف قتيل، وإصابة أكثر من 105 ألف جريح، ونحو 47 ألف مبنى تأثروا بالزلزال ونحو 20 ألفا منها ستتم إزالتها في تركيا.