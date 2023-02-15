طقس جنوب سيناء اليوم.. برودة ورياح شديدة مصحوبة برمال وأتربة

تعرضت مدينة طور سيناء، عاصمة محافظة جنوب سيناء، إلى رياح شديدة منذ ليلة أمس وحتى فجر اليوم الأربعاء، وهي رياح غربية وشمالية غربية باردة مصحوبة برمال وأتربة، يصاحبها أيضًا انخفاضًا في درجات الحرارة على مستوى المحافظة، خاصة مدينة سانت كاترين التي تسجل درجات حرارة أقل من الصفر يوميًا.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، أنً الموجة الباردة التي تتعرض لها المحافظة، لم تؤثر على حركة الطرق أو المواني البحرية والمطارات، مشيرًا إلى أنه جرى رفع درجة الاستعداد منذ بداية فصل الشتاء لمواجهة أي تغيرات في الأحوال الجوية.

رياح شديدة يصاحبها برودة في الطقس

وقال محافظ جنوب سيناء، إنّ المدن لم تشهد سقوط أمطار لكن هناك رياح شديدة مصحوبة ببرودة شديدة وارتفاع في نسبة الرطوبة وانخفاض في درجات الحرارة، موضحًا أنّ مدينة طور سيناء سجلت صباح اليوم الأربعاء، درجة حرارة 11 درجة، وسرعة الرياح بلغت 35 كيلومترًا في الساعة تقريبًا، ونسبة الرطوبة 55%.

ومدينة شرم الشيخ سجلت درجة حرارة صباح اليوم، 12 درجة مئوية وتصل في منتصف النهار إلى 18 درجة، أما مدينة دهب فسجلت 13 درجة وتصل في النهار إلى 18 درجة وسرعة الرياح 22 كيلومترًا في الساعة تقريبًا، نويبع 12 درجة، وطابا 11 درجة مئوية.

جبل سانت كاترين يسجل 8 تحت الصفر

اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ مدينة سانت كاترين تسجل درجات حرارة أقل من الصفر منذ أكثر من 50 يومًا، وجبل سانت كاترين يسجل أقل درجة حرارة على مستوى مصر يليه جبل عباس وجبل موسى.

وأضاف «العناني» أنّ درجة حرارة جبل سانت كاترين اليوم الأربعاء، تسجل 8 تحت الصفر، جبل موسي 6 تحت الصفر، جبل عباس 6 تحت الصفر، موضحا أنّ الرحلات مفتوحة أمام السياح للصعود إلى قمة جبل موسى.