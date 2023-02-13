تحسن ملحوظ في طقس شرم الشيخ.. وسانت كاترين تسجل درجتين تحت الصفر

تشهد حالة الطقس في مدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين، تحسنا ملحوظا، حيث سجلت درجة الحرارة 13 درجة مئوية، وتصل في منتصف اليوم إلى 20، كما أشرقت أشعة الشمس منذ الصباح، والسماء صافية تماما، ما ترتب عليه خروج الرحلات البحرية في موعدها مبكرا من السقالات.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»، إن جميع مدن المحافظة تشهد طقسا معتدلا في النهار، باردا ليلا، عدا مدينة سانت كاترين التي مازالت تسجل درجات حرارة تحت الصفر منذ بداية شهرية يناير الماضي.

طقس سانت كاترين

وأكد اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين لـ«الوطن»، إن المدينة بالكامل سجل درجات حرارة تحت الصفر منذ ليلة أمس، موضحا أن جبل سانت كاترين سجل فجر اليوم الاثنين 9 تحت الصفر، وجبل موسى 5 تحت الصفر، أما مدينة سانت كاترين فسجلت 2 تحت الصفر.

وأشار إلى أن الرحلات الجبلية إلى جبل موسي مفتوحة أمام السياح، حيث يقومون بزيارة الجبل ليلا لمشاهدة شروق الشمس، وفي الصباح يقومون بزيارة دير سانت كاترين، مشيرا إلى أن جبل موسي ودير سانت كاترين مفتوحان بالمجان، لأنها مزارات دينية، والدير يعمل في التاسعة صباحا ولمدة ساعتين فقط في اليوم.

المواني والمطارات مفتوحة

وأكد اللواء خالد فودة، أن جميع المواني البحرية والمطارات في جنوب سيناء مفتوحة أمام حركة السفر والملاحة، مشيرا إلى أن درجة الحرارة الصغرى في طور سيناء اليوم 9 درجات، والعظمى 21، وسرعة الرياح 16 كيلومترا في الساعة، ونسبة الرطوبة 55%.

أما مدينة دهب، والتي تقع على خليج العقبة، فسجلت 13 درجة، والرياح سرعتها 16 كيلو مترا، فيما سجلت مدينة نويبع 11 درجة، وطابا 9 درجات، ورأس سدر 10 مئوية.