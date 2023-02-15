وزير البترول يبحث مع رئيس شركة غاز إماراتية فرص زيادة الاستثمار في مصر

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع الشيخ منصور محمد الرئيس التنفيذي لشركة «مبادلة» الإماراتية، وذلك على هامش المشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي للبترول «إيجبس 2023».

وأوضح الملا أنَّ المباحثات شهدت استعراض أوجه التعاون القائم بين قطاع البترول والشركة الإماراتية التي تشارك في اعمال البحث والإنتاج لـ الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط.

ولفت إلى أنه تمّ بحث سبل تعظيم مجالات التعاون المشترك والفرص الاستثمارية والمشروعات التي يمكن أن تشارك فيها شركة مبادلة في ظل اهتمامها بضخ استثمارات جديدة بمجالات الطاقة في مصر، وكذلك مشروعات خفض الانبعاثات كخيار مهم لتأمين إمدادات الطاقة.

ومن جهته، أعرب منصور محمد الرئيس التنفيذي لشركة «مبادلة» الإماراتية، عن تقديره لدعوته لحضور هذا المؤتمر المهم، مؤكّداً أنَّ مبادلة ملتزمة بمشروعاتها في مصر بل وترغب في زيادة استثماراتها في ظل الفرص الجيدة التي يتمتع بها قطاع البترول المصري.