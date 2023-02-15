التصريح بدفن شاب بعد مصرعه دهسا في حادث قطار بسوهاح

صرحت جهات التحقيق المختصة بدائرة مركز شرطة المراغة شمال سوهاج، بدفن ثلاثيني، عقب اصطدام إحدى القطارات به أثناء عبوره لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه.

إخطار مدير أمن سوهاج

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بوفاة شخص عقب اصطدام قطار به، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي، وإخطار أهليته بالواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة البحث الجنائي، وقادها رئيس وحدة مباحث المراغة، اصطدام القطار «أسوان – القاهرة» بـ«أشرف. ا. س. ع»، 35 عامًا، صاحب محل أجهزة كهربائية أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور ما أدى إلى وفاته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي، وجرى التحفظ عليها تحت تصرف الجهات المختصة.

وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المحتصة التحقيق في الواقعة.