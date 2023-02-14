ضبط معلمة لغة عربية في سوهاج استولت على 1.5 مليون جنيه من زملائها

ضبطت إدارة مباحث الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، مُعلمة لغة عربية، في العقد الثالث من عمرها، بمركز المنشاة لأنها استولت على مليون ونصف جنيه من 10 أشخاص، بزعم توظيفها في تجارة الملابس الجاهزة بأرباح شهرية لكنها لم تف بوعدها.

إخطار مديرية الأمن

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقي مأمور مركز شرطة المنشاة بلاغًا من المدعو «أشرف م ع م» 51 عامًا، مدرس بمدرسة المنشاة الإعدادية، و9 أشخاص آخرين يقيمون جميعًا بمركز المنشأة، بتضررهم من المدعوة «شيماء ن ك م» 38 عامًا، معلمة لغة عربية من مركز المنشاة لأنها استولت على مبالغ مالية بلغت جملتها 1.500.000 مليون وخمسمائة ألف جنيه، وذلك لتوظيفها فـي مجال تجارة الملابس الجاهزة والأدوات المنزلية مقابل أرباح شهرية، إلا أنها لم تفي بوعدها ولم ترد المبالغ عند طلبها.

ضبط المتهمة

على الفور تم التأكد من المعلومات وضبط المتهمة بعد استئذان الجهات المختصة بسوهاج، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية، للمبلغين وتم تحرير محضر بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفاد مرسي أشرف المحامي في تصريحات لـ«الوطن» بأن عقوبة الاستيلاء على الأموال تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات وفقا لقانون العقوبات.