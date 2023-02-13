المؤبد لعامل قتل سيدة في سوهاج.. «خنقها بقطعة قماش»

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، المتهم «م ش. م»، عامل ومقيم مركز طهطا، بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بقتل المجني عليها «س. ن»، بأن قام بالتعدي عليه بعصا وخنقها بقطعة قماش، بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين محمد سعد مرسي، ومحمد يوسف عبدالله، بأمانة سر محمد عبدالحميد واحمد سعد.

ظهور آثار خنق بالرقبة

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز طهطا عندما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا بالعثور على جثة المجنى عليها في مسكنها، إثر التعدي عليها بعصا وظهور آثار خنق بالرقبة، وتم نقلها إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، حيث قام بالتوجه إلى مسكن المجني عليها وتعدى عليها بالضرب بعصا في أماكن متفرقة بجسدها، ثم قام بخنقها بقطعة قماش، وعندما تأكد من وفاتها فر هاربا، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.