وظائف «كول سنتر» بمرتبات تصل إلى 4 آلاف جنيه.. «هتحصل على حافز شهري»

يحرص الكثير من الشباب بمجرد حصولهم على شهادة المؤهل الدراسي، على البحث عن وظائف خالية في مختلف المجالات، لتتناسب مع مجال دراستهم، ولكن هناك فئة تلجأ للعمل في وظيفة خدمة عملاء أو «كول سنتر»، لتعلن وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر للتنمية» من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى شركات الأغذية.

تفاصيل الوظائف الخالية في إحدى شركات الأغذية

أعلنت إحدى شركات الأغذية عن تنظيم يوم مفتوح للتوظيف بـ60 ش عبد الله العربي الحي السابع مدينة نصر الدور الرابع أعلى فوتبول كافية، على أن يكون يوم الأحد 19 فبراير 2023 من الساعة صباحا 11 وحتى الساعة 4 مساء لـالوظائف الأتية:

1- عضو فريق في كرو مطعم، يمكن أن يكون المتقدم لديه خبرة أو بدون خبرة، كما يجب أن يكون حاصل على مؤهل متوسط.

2- خدمة عملاء أو كول سنتر.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في الجيزة «لهرم، فيصل، أكتوبر، الوراق، المريوطية» وفي القاهرة تكون في «مصر الجديده، مدينه نصر، وشبرا».

- ألا يقل سن المتقدم للوظائف عن 21 عاما وألا يزيد عن 33 عاما.

- أن يكون الموقف واضح من التجنيد بالنسبة للذكور.

المميزات والحقوق

- تمنح الشركة مرتبات للموظفين حسب الخبرة لا يقل عن 4000 جنيه بالإضافة إلى الحافز الشهري.

- تصل عدد ساعات العمل إلى 9 ساعات.

- توفر الشركة للموظفين تأمينات طبية واجتماعية.

- يوجد فرص للترقي بعد 6 شهور.

- تمنح الشركة للعاملين إجازات سنوية.

- تمنح الشركة للعاملين تدريب مدفوع الأجر.