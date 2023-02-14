وظائف وزارة القوى العاملة 2023 في سوهاج بخبرة وبدون.. رواتب تصل 4 آلاف جنيه

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج عن عدة وظائف وزارة القوى العاملة 2023 في محافظة سوهاج ، لأبناء المحافظة من الجنسين الذكور والإناث مؤهلات عليا ومتوسطة وخبرة وبدون برواتب تبدأ من 2700 جنيه.

وتستهدف وظائف وزارة القوى العاملة 2023 في محافظة سوهاج الشباب حتى 30 عاما، مع توفير تأمين اجتماعي وطبي .

وظائف وزارة القوى العاملة 2023 في محافظة سوهاج

وظائف وزارة القوى العاملة 2023 في سوهاج تتضمن شركة الأهرام لتصنيع البلاستيك بالكوثر: تطلب أكثر من 50 عاملا مابين فني إنتاج بلاستيك، وفني طباعة وصيانة كهرباء ومهندسين كهرباء، وجودة وعمال تعبئة وإنتاج بأعمار مابين 18 حتى 35 عاما برواتب تبدأ من 2700 جنيه للعمال و4 آلاف جنيه للمهندسين، مع وجود تأمين طبي وتأمين صحى وبدلات وحوافز بخبرة تبدأ من عامين.

تفاصيل وظائف وزارة القوى العاملة 2023 في سوهاج

شركة حورس للنقل تطلب 25 سائق درجة أولى وثانية بمؤهلات عليا ومتوسطة بوظائف وزارة القوى العاملة 2023 في سوهاج بمرتبات تبدأ من 2700 جنيه بتأمين طبي واجتماعي وبدلات بخبرة وبدون.

جمعية تنمية المجتمع والمشروعات الصغيرة تطلب 20 أخصائيا تمويلا وقروض بمؤهلات عليا ومتوسطة ذكور وإناث برواتب تبدأ من 2700 جنيه وتأمين اجتماعي وطبي، على ألا يزيد السن عن 30 عامًا بخبرة تبدأ من 3 سنوات.

وظائف خالية استقبال وتمريض بسوهاج

مستشفى لايف انترناشيونال تطلب 10 وظائف مابين خدمات معاونة ومساعد تمريض واستقبال بمؤهلات عليا ومتوسطة وابتدائية بأعمار من 25 حتى 32 عاما ذكور وإناث مع توفير تأمين اجتماعي وطبي برواتب تبدأ من 2700 جنيه خبرة وبدون.

دارتش للتنمية والمشروعات تطلب 5 بائعين برواتب تبدأ من 2700 جنيه للذكور والإناث مصنع دلتا للبويات والصناعات الكيماوية يطلب 10 وظائف خالية مابين محاسبين وعمال بمؤهلات عليا وبدون بخبرة لاتقل عن 3 سنوات للمحاسبين وبخبرة وبدون للبائعين ورواتب تبدأ من 2700 جنيه بأعمار حتى 30 عاما وتأمين طبيا واجتماعى.

طريقة التقديم على وظائف وزارة القوى العاملة 2023

وأوضحت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج أنه يتم التقديم للوظائف المعلنة ورقيا بمقر المديرية بشارع أسيوط سوهاج.