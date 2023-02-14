وظائف القوى العاملة لذوي الهمم في 2023.. 690 فرصة عمل خلال 45 يوما

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير سبل الرعاية والاهتمام بالأشخاص ذوي الهمم في جميع المحافظات، بادرت وزارة القوى العاملة، بتكليف مديري مديريات القوى العاملة في المحافظة، بتأكيد ضرورة استيفاء نسبة 5% لذوي الهمم والقدرات.

690 وظيفة لذوي الهمم.. مرحلة أولى

وفي هذا الإطار، أجرت «الوطن» حصرًا لجهود وزارة القوى العاملة في مجال توفير فرص العمل والوظائف المناسبة واللائقة للأشخاص ذوي الهمم منذ بداية عام 2023، وحتى نهاية منتصف شهر فبراير الجاري، وعلى مدار 45 يوما كمرحلة أولى على أن يتم استكمال خطة توظيف ذوي الهمم خلال 2023 على مدار العام، على النحو التالي:

- نجحت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد في توفير 20 فرصة عمل، وتسليم 20 عقد عمل في الملتقى الأول لتشغيل ذوي الإعاقة ضمن سلسلة ملتقيات التوظيف التي تنظمها المديرية في المحافظة تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة، وتنفيذ خطة دمج ذوي الهمم في سوق العمل.

300 وظيفة بمحافظة البحر الأحمر

- نجحت وزارة القوى العاملة من خلال مديرياتها في 13 محافظة بتوفير أكثر من 150 فرصة عمل لذوي الهمم، وهي محافظات «القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج، والدقهلية، والوادي الجديد».

- توفير 120 فرصة عمل ووظيفة لذوي الهمم بمحافظة القاهرة بمرتبات بحد أدنى 2900 جنيه، بشركات ليوني وايرنج سيستم بالمنطقة الحرة في مدينة نصر بالقاهرة، ويكون التقديم لهذه الوظائف من خلال الادارة العامة للتشغيل بديوان عام وزارة القوى العاملة بشارع يوسف عباس - مدينة نصر، أو التواصل مع الشركة عن طريق رقم : 01028385066 .

- توفير 80 فرصة عمل ووظيفة لذوي الهمم بمحافظة المنيا، فئة الصم والبكم بشركتي جيزة لتنمية الصعيد، والمتخصصة لصناعة الملابس الجاهزة، والدلتا تكستايل الكائنة في شمال الصعيد ومتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية في المنيا الجديدة.

- توفير وظائف لـ19 من ذوي الهمم بشركة سويت جيرل للملابس الجاهزة في الإسكندرية.

- توفير300 فرصة عمل ووظيفة لذوي القدرات الخاصة في محافظة البحر الأحمر.