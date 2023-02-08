البنك المركزي: مؤشر الدولار حقق مكاسب عالمية بنسبة 0.97%

كشف البنك المركزي في التعليق الأسبوعي على الأسواق العالمية للفترة من 27 يناير إلى 3 فبراير 2023، أنّ مؤشر الدولار حقق مكاسب بنسبة 0.97%، وذلك خلال أفضل أسبوع تداول له منذ سبتمبر الماضي، ليوقف بذلك سلسلة الخسائر التي دامت لثلاثة أسابيع.

وسجل الدولار معظم مكاسبه بحلول نهاية الأسبوع، إذ دفعت بيانات العمالة التي جاءت أقوى مما كان متوقعًا، الأسواق إلى زيادة توقعاتهم الخاصة برفع سعر الفائدة.

أفضل ارتفاع يومي منذ أوائل شهر نوفمبر

وبحسب المركزي، ارتفع الدولار بنحو 1.14%؜ يوم الجمعة مع صدور تقرير الوظائف، ليسجل بذلك أفضل ارتفاع يومي له منذ أوائل شهر نوفمبر، وقبل يوم الجمعة، وتحديداً يوم الأربعاء، تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ شهر إبريل العام الماضي، حيث ركزت الأسواق على إقرار «باول» بأن التضخم قد بدأ في الهبوط، على الرغم من توجيهاته بالاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

وسجل اليورو أكبر خسارة أسبوعية له منذ سبتمبر، حيث تراجع بنسبة 0.67%، إذ ألقت المخاوف من استمرار تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية لفترة طويلة بظلالها على تصريحات كريستين لاجارد التي مالت إلى تشديد السياسة النقدية في الخطاب الذي جاء بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

تراجع اليورو بعد رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة

وتراجع اليورو بعد إصدار البنك المركزي الأوروبي لبيانه على الرغم من توجيهاته برفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في مارس، كما انخفضت العملة بشكل أكبر بعدما بدأت السيدة لاجارد حديثها الصحفي، وبالمثل، سجل الجنيه الإسترليني أسوأ أداء أسبوعي له منذ سبتمبر، حيث تراجع بنسبة 2.63%، متأثرًا بالمخاوف حيال اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية، وبالتكهنات الخاصة بإنهاء بنك إنجلترا دورته لتشديد السياسة النقدية في وقت أقرب مما كان متوقعًا.

وصرح محافظ بنك إنجلترا، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس، أنه من المرجح أن يكون التضخم قد بلغ ذروته، وهو الأمر الذي اعتبره السوق إشارة تدل على اقتراب نهاية دورة تشديد السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا في وقت أقرب مما كان متوقعًا.

وانخفض الين الياباني بنسبة 1% خلال الأسبوع، متأثرًا برفع أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا مع إشارات صانعي السياسات بهذه البنوك المركزية إلى استمرار رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات القادمة.