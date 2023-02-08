البنك المركزي: تراجع أسعار البترول عالميا بنسبة 7.75%              

كشف البنك المركزي المصري، عن انخفاض أسعار البترول عالميا هذا الأسبوع بنسبة 7.75%، لتصل إلى 79.93 دولارًا للبرميل، كما تراجعت الأسعار في كل جلسة من جلسات الأسبوع، موضحا أنّ وكالة معلومات الطاقة API وإدارة معلومات الطاقة EIA، أبلغا عن وصول مخزونات الخام الأمريكية عند مستويات أعلى من المتوقع.

زيادة توقعات الأسواق برفع البنوك المركزية الرئيسية لأسعار الفائدة

وأضاف البنك المركزي، في تقريره الأسبوعي بشأن حركة الأسواق، عن الفترة من 27 يناير حتى 3 فبراير، أنّ تقرير الوظائف الذي جاء أعلى بكثير من المتوقع، يوم الجمعة، أدى إلى زيادة توقعات الأسواق برفع البنوك المركزية الرئيسية لأسعار الفائدة، ما أدى بدوره إلى خفض توقعات نمو الطلب على البترول، وأثر بالسلب على أسعار البترول.

وكان أعضاء منظمة أوبك+، عقدوا اجتماعا افتراضي، لم يؤثر بفارق كبير على أسعار البترول، حيث اتفق قادة دول أعضاء أوبك على الالتزام بخفض الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميًا، على النحو المتفق عليه في أكتوبر وحتى نهاية عام 2023، رغم إعادة فتح الصين.

أسهم الأسواق الناشئة

وأشار المركزي في تقريره، إلى أنّه بالانتقال إلى أسهم الأسواق الناشئة، أنهى مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM، سلسلة المكاسب التي دامت لـ5 أسابيع، حيث تراجع بنسبة (-1.19%)، ومع ذلك، لا يزال المؤشر مستقرًا عند مستوى أعلى من علامة 1000 دولار الرئيسية بشكل هامشي.

مؤشرات الاستهلاك وبيانات التوظيف

وجاءت غالبية خسائر المؤشر يومي الثلاثاء والجمعة، حيث عدلت الأسواق حيازاتهم السابقة من الأسهم قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، كما سلط ارتفاع بيانات سوق العمل بالولايات المتحدة الضوء على احتمالية عودة الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة قوية. وانصب التركيز على أرباح الشركات الفصلية بالولايات المتحدة، حيث انتظر المتداولون إشارات تدل على مسار مؤشرات الاستهلاك وبيانات التوظيف. علاوة على ذلك، تراجعت المعنويات بشأن الأسهم في الصين، والتي تمثل نحو 60% من مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئةMSCI EM في ظل تضارب السوق حول مسار تعافيه.