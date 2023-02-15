خبير سياحي: مؤتمر المناخ كشف الصورة الإيجابية عن السياحة البيئية

أكد حسام هزاع، الخبير السياحي، أهمية السياحة البيئية، لافتا إلى أن مصر أولت اهتمامًا كبيرًا بها خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى أن مؤتمر المناخ COP 27 كان له دورًا في إظهار الصورة الإيجابية عن مصر بشكل عام، والسياحة البيئية بشكل خاص، كونها مقصد سياحي مهم بالنسبة لسياح العالم.

وأوضح «هزاع» أن السياحة البيئية في مصر تعتمد على الاهتمام بالمناطق الخضراء، واستخدام السيارات الكهربائية بدلا من سيارات البنزين أو السولار، إلى جانب استخدام الطاقة الشمسية، بدلا من محطات الكهرباء التي تؤدي للتلوث.

السياحة البيئية تحافظ على عناصر الطبيعية

وأضاف الخبير السياحي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم أمل صالح عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن السياحة البيئية تحافظ على كل عناصر الطبيعية، مؤكدا أن التجربة بين مصر والإمارات في مؤتمر المناخ المقبل ستؤدي إلى التطوير والجذب بين الدولتين في هذا النوع من السياحة.

الدخل العائد من السياحة البيئية

وأشار حسام هزاع، إلى أن الدخل العائد من السياحة البيئية على مستوى العالم بلغ 131 مليار دولار عام 2019، ومن المتوقع أن تصل عام 2027 إلى 334 مليار دولار على مستوى العالم، لافتا إلى أن الدخل العائد من السياحة البيئية على مستوى دول أفريقيا بما فيها مصر يبلغ 29 مليار دولار.