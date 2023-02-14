وزيرة البيئة: المنطقة الخضراء تدخل حيز التنفيذ ضمن مشروعات السياحة البيئية

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ، محمد صلاح عيسى الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات MLG الإماراتية لبحث كيفية الاستفادة من المنطقة الخضراء في مدينة شرم الشيخ والتي استقبلت العديد من الفئات أثناء مؤتمر المناخ cop27، لدعم مشروعات السياحة البيئية وخلق حوار حول تغير المناخ والاستدامة.

جاء ذلك على هامش مشاركتها في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، وذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء.

التعاون المصري الإماراتي

وأكدت وزيرة البيئة أن اللقاء يهدف إلى مناقشة التعاون المصري الإماراتي الجديد في مجال الاستدامة البيئية وتغير المناخ من خلال الترويج لمفهوم السياحة البيئية، الذي بدأته وزارة البيئة من خلال الحملة الترويجية للمحميات الطبيعية «إيكو ايجيبت»، والذي روجت فيه إلى عدد 13 مقصدا سياحيا بيئيا داخل المحميات الطبيعية.

المحميات الطبيعية

وأوضحت وزيرة البيئة أن التعاون مع الجانب الإماراتي يهدف إلى ربط فكرة زيارة المحميات الطبيعية في شرم الشيخ والمتمثلة في محميات نبق ورأس محمد بزيارة المنطقة الخضراء والحديقة النباتية مع تضمين برنامج للأطفال خاص بالتعريف بالمحميات الطبيعية من خلال متحف التاريخ الطبيعي الموجود بالحديقة النباتية مع أهمية وجود مركز للتكنولوجيا الخضراء داخل الحديقة المركزية الموجودة بشرم الشيخ والتي تم إنشائها بالتعاون من بين الوزارة والمحافظة.