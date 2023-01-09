الحكومة تستعرض خططها لدعم السياحة البيئية أمام لجنة «ثقافة الشيوخ»

ناقشت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، خلال اجتماعها، مساء اليوم، أهمية تكثيف الجهود التسويقية التي تقوم بها كل من وزارتي السياحة والآثار والبيئية نحو تنشيط السياحة البيئية، خلال مناقشة الاقتراح برغبه المقدم من النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأكد الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس اللجنة البرلمانية، بضرورة الاهتمام بهذا الملف واستغلال الزخم الذي شهده هذا القطاع بعد قمة المناخ التي انعقدت بشرم الشيخ ونجاح مصر في تنظيمها.

وتساءلت النائبة هيام فاروق، عن جهود وزارة البيئة في مجال السياحة البيئية خاصة بعد حصول 80 فندقا سياحيا على شهادة النجمة الخضراء هي شهادة بيئية تمنح للفنادق التي تهتم بمفاهيم وتطبيقات السياحة المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها، وتهدف لتشجيع استخدام تقنيات الطاقة الشمسية وترشيد الطاقة في المنشآت الفندقية.

وقالت النائبة هيام فاروق، إنّ التوقيت مناسب للترويج السياحة البيئية لتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود الترويجية للسياحة البيئية.

من جانبها، شددت النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية متابعة ملف السياحة بجدية حتى يساهم في الناتج المحلي بما يحقق المصلحة العليا للدولة، لافتة في هذا السياق إلى المنافسة الدولية القوية لاستقطاب السياحة بوجه عام، وكذا ضرورة النظر للأمر بجدية، ومراعاة الاجراءات التحفيزية، وإعداد البنية التشريعية اللازمة لدعم هذا القطاع.

وأكدت أيتن فؤاد، ممثلة الهيئة العامة للتنشيط السياحي، اهتمام الهيئة باعتبارها ذراع وزارة السياحة والآثار منذ اللحظة الأولى بالترويج للسياحة البيئية، مشيرة إلى إطلاق الوزارة استراتيجية خاصة بالتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، متضمنة عددا من المحاور المهمة ومنها استدامة النشاط السياحي وتطبيق معايير الاستدامة.

وأشارت «فؤاد» إلي عدد من المبادرات الهامة التي شهدت تعاون الفعال بين وزارة السياحة والاثار والهيئة من جانب، مع وزارة البيئة مثل التحول نحوالأخضر، واعتبار شرم الشيخ كمدينة خضراء، فضلا عن وضع معايير تقييم جديدة للفنادق وكدا التخلص الأمن للنفايات واستخدام الطاقة المتجددة بما يؤثر بدوره علي خفض الانبعاثات، وكذا الجهود المبذولة في شأن مراكز الغوص صديقة البيئة.

وأشارت إلى أن التنسيق بين وزارتي السياحة والبيئة في عدد من الفاعليات العامة مثل الحملة الترويجية التي تم تنظيمها في ضوء اطلاق وزارة البيئة مبادرة «إيكوايجيب"، وتم المساهمة في الحملة من خلال الترويج للسياحة البيئة على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما الموجهة إلى الخارج باللغات المختلفة، فضلًا عن الحملات الترويجية المكثفة في سياحة السفاري والتخييم.

ونوهت فؤاد بالمشاركة الفاعلة بعدد من الحملات الترويجية في ضوء مبادرة «اتحضر للأخضر»، وإطلاق حملات ترويجية خلال مؤتمر المناخ في عدد من الاسواق العربية والأوروبية ودعم مبادرة وزارة البيئة عن استدامه الاكياس البلاستيكية، بانتاج فيلم ترويجي دعائي، وكذا تنظيم عدد من الفعاليات أيشا الموجهة للمهنين مثل بالمعارض الخاصة بالغوص.

وقالت نشوى طلعت مستشار وزير السياحة للسياحة البيئية، إنّ هناك تنسيق بين الوزرات المعنية لدعم السياحة البيئية وقالت أن قطاع السياحة يساهم في خفض الانبعاثات.

وأشارت هدى الشوادفي مساعد وزير البيئة للسياحة البيئية، إلى التنسيق مع الوزارات المعنية لدعم السياحة البيئية، مؤكدة تنظيم دورات تدريبية لمراعاة البعد البيئي في السياحة.