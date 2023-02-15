أسعار اللحوم اليوم بالمنافذ الحكومية ومحلات الجزارة.. اعرف البتلو بكام؟

تعد أسعار اللحوم اليوم من أكثر الأشياء التي يهتم بها المواطنون بشكل دائم، حرصا منهم على معرفة ما يمكن شراءه من احتياجات المنزل للطعام، فلا يمكن الاستغناء عن تناول اللحوم باعتبارها أهم مصادر الحصول على البروتينات التي يحتاج إليها الجسم.

وتحرص «الوطن» على مدار الساعة على تقديم ما يهتم به ويبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار اللحوم اليوم في الأسواق والتي جاءت كالتالي:

أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية

تباينت أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الخاصة بالوزارات الحكومية، والتي جاءت كالتالي:

- اللحم البلدي الطازج: يتراوح يعر كيلو اللحم البلدي الطازج بين 160 لـ170 جنيها للكيلو.

- البوفتيك: يتراوح سعر كيلو البوفيتيك بين 170 لـ180 جنيها للكيلو.

- الكبدة الطازجة: يصل سعر الكيلو الواحد من الكبدة الطازجة إلى 180 جنيها للكيلو.

- المفروم الطازج: كما يصل سعر كيلو المفروم إلى 160 جنيها للكيلو.

- المفروم البرازيلي: فيما يتراوح سعر الكيلو الواحد من المفروم البرازيلي بين 135 لـ145 جنيها للكيلو.

- المجمد البرازيلي: وصل سعر الكيلو من المجمد البرازيلي لقيمة تتراوح بين 120 لـ130 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة

وجاءت أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة، كالتالي:

- البتلو: تتراوح أسعار كيلو اللحم البتلو بين 230 لـ250 جنيها.

- المفروم: كما تتراوح أسعار كيلو اللحم المفروم بين 220 لـ230 جنيها.

- الكبدة: ويتراوح سعر كيلو الكبدة بين 230 لـ250 جنيها.

- السجق البلدي: فيما يتراوح يعر كيلو السجق البلدي بين 180 لـ190 جنيها.

- البوفتيك: يتراوح سعر كيلو البوفتيك بين 240 لـ250 جنيها للكيلو.

- الموزة الكندوز: ويتراوح سعر كيلو الموزة الكندوز بين 240 لـ250 جنيها.