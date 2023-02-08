أسعار اللحوم الحمراء في المحافظات اليوم.. تبدأ من 150 جنيها

يهتم المواطنون بمعرفة أسعار اللحوم الحمراء في المحافظات المختلفة، اليوم الأربعاء، سواء البتلو أو الكندوز أو الضأن، إذ تختلف الأسعار بين المحافظات المنتجة والمستهلكة، فضلًا عن درجة الإقبال على نوع اللحوم، وقد بلغ متوسط الأسعار اللحوم الحمراء اليوم، 230 جنيهًا بينما أقل سعر للكيلو لحوم كبير 200 جنيه، وأعلى سعر للحم الضأن 243 جنيهًا.

وتنشر «الوطن» وفقًا لبوابة الأسعار المصرية، أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في المحافظات، إذ بلغ متوسط سعر لحم الضأن 243 جنيهًا، وأدنى سعر في محافظة الوادي الجديد بـ170 جنيهًا، بينما جاء أعلى سعر بـ320 جنيهًا.

أسعار اللحوم الكندوز

متوسط سعر اللحوم الكندوز الكبير 200 جنيه وأقل سعر له 120 جنيهًا في محافظة المنيا، بينما سجل أعلى سعر 270 جنيهًا.

متوسط سعر اللحوم الحمراء البتلو 238 جنيهًا وأدنى سعر لها 210 جنيهات.

متوسط سعر اللحوم الكندوز 234 جنيهًا وأدنى سعر لها 185 جنيهًا.

سعر اللحوم البتلو والضأن

متوسط سعر اللحوم البتلو بالعظم 203 جنيهات، وأدنى سعر لها 150 جنيهًا بمحافظة المنيا، بينما أعلى سعر لها 280 جنيهًا.

متوسط سعر لحم الضأن بالعظم 205 جنيهات، بينما أدنى سعر لها 150 جنيهًا، وأعلى سعر لها 220 جنيهًا، وذلك في محافظات الإسماعيلية وقنا والبحيرة والجيزة والغربية والقليوبية.

متوسط سعر اللحم الكندوز الصغير 220 جنيهًا وأدنى سعر لها 170 جنيهًا في محافظة الشرقية.