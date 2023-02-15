أسعار الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات.. اعرف عيار 21 وصل لكام؟

يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر، وبشكل خاص سعر عيار 21 باعتباره الأكثر طلبا في السوق المصرية، حرصا منهم على استثمار أموالهم في شيء مضمون فيلجؤون له لأنه الملاذ الآمن في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة، كما يهتم به أيضا المقبلين على الزواج والراغبين في إقامة حفلات خطوبة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتباينت أسعار الذهب اليوم في مصر وخاصة عيار 21، بمحلات الصاغة في بداية تعاملات اليوم ، والتي تختلف وفق الأعيرة، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في منتصف التعاملات نحو 1943 جنيهًا للبيع و1954 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 مصر ليسجل 1700 جنيه للبيع، و1710 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18، جاء اليوم ليسجل 1457 جنيهًا للبيع، و1466 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم ليسجل 13.600 جنيه للبيع، بينما جاء ليسجل 13.680 للشراء.

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم 1.942.857 جنيه للبيع، فيما سجل قيمة 1.954.286 للشراء.

أسعار الذهب في سوق المال

وبلغت أسعار الذهب اليوم في مصر بسوق المال، بمناسبة عيد الحب في سوق المال، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1,373 جنيها، مقابل 44.86 دولار، فيما جاء سعر جرام الذهب 21 ليسجل 1,602 جنيهات، مقابل 52.34 دولار، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1,830 جنيها، مقابل 59.82 دولار.