«شعبة الذهب» تكشف أبرز مبيعات «الفلانتين»: : سلسلة بـ3 آلاف جنيه وحروف بألف

مضى عيد الحب على محلات الصاغة في مصر، بمبيعات ملحوظة، خاصة في المشغولات الذهبية ذات الأوزان الخفيفة، في وقت حرصت فيه المحال على استقبال المناسبة التي توافق 14 فبراير من كل عام، بمنتجات ذهبية تناسب دخول الشرائح الأكبر من المُحبين في مصر.

وشهدت محلات الذهب اقبالا ملحوظا على الشراء من جانب الفئات الشابة، التي تتجه إلى شراء الأوزان الخفيفة للاحتفال «الفلانتين»، وحرصت محال الصاغة على تقديم عروض مخفضة على المصنعية لجذب المواطنين للشراء، وشملت المعروضات حروفا ذهبية تحمل الحروف الأبجدية باللغتين الإنجليزية والعربية، بالإضافة إلى أشكال قلوب ووردة وماشاء الله.

إقبال ملحوظ على شراء الذهب احتفالا بـ«الفلانتين»

وفي جولة لـ«الوطن» في ميدان الجامع بحي مصر الجديدة، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية، إنّ هناك اقبالا ملحوظا على شراء الذهب من جانب المواطنين خاصة الفئات الشابة، تزامنا مع الاحتفال بـ«الفلانتين»، إذ يفضل العديد من الشباب التهادي بالذهب بدلا من شراء العطور و ساعات اليد ونظارات الشمس وغيرها من الهدايا.

وقال فتحي عبد المعطي، أحد تجار الذهب وعضو الشعبة، إنّ الكثير من الشباب استعدوا للاحتفال بعيد الحب منذ بداية شهر فبراير، وقاموا بشراء الذهب وبالأخص الخواتم والسلاسل الخفيفة ذات الدلايات، مشيرا إلى أن تزايد الإقبال على الشراء منذ بداية الأسبوع الجاري واليوم.

وأوضح عبد المعطي أنّ الخواتم والسلاسل والانسيالات ذات الأوزان القليلة تعد الأكثر مبيعا داخل داخل محال الذهب، بالإضافة إلي أشكال القلوب والوردة وماشاء الله، والحروف الأبجدية، مشيرا إلى أنه مع اقتراب حلول عيد الفطر سيزداد الإقبال أكثر من جانب المواطنين على شراء الذهب.

عروض وتخفيضات على الذهب بمناسبة عيد الحب

ومن جهته، قال هاني ميلاد، رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات بالغرف التجارية في تصريح لـ«الوطن» إنّ عيار 21 في الأسواق يسجل 1710 جنيه، وقد يبدأ سعر الخاتم والسلاسل الخفيفة من 3000 جنيه، وفقا للوزن والشكل بالإضافة إلى أن حروف الذهب تبدأ من ألف جنيه.

وأضاف ميلاد أنّ هناك العديد من العروض والتخفيضات داخل محلات الصاغة يستفيد منها العديد من المواطنين، وتستمر حتى نهاية الأسبوع.