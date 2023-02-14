تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجرام يفقد 6 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، ليفقد جرام الذهب في المتوسط 6 جنيهات، وذلك وفقا للمعلن من شركات الذهب ومحلات الصاغة بالسوق المحلي.

الشعبة: سعر أوقية الذهب سجل 1,859 دولار

كما أكدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية في بيان صادر عنها، أنَّ أسعار الذهب في مصر انخفضت برغم ارتفاعها عالميًا بعد وصول سعر أوقية الذهب إلى مستوى 1,859 دولار بزيادة 4 دولارات.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 13,640 جنيه، وذلك قبل احتساب سعر المصنعية أو الدمغة أو الضريبة، ليفقد 40 جنيها من سعره عند المقارنة بأسعار الذهب أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا وانتشارا بالسوق المحلي خاصةً بالمحافظات، ليفقد 5 جنيهات من سعره، مسجلاً 1,705 جنيه بدون المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

ويُباع جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاء ومبيعا بالخليج، بسعر 1,948.5 جنيه اليوم، ليخسر بذلك 6 جنيهات من سعره مقارنة بالأمس.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18، ليباع بـ 1,461.5 جنيه بدون احتساب سعر المصنعية، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 سعر 1140 جنيها، اليوم الثلاثاء.