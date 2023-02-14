الأفضل الاستثمار في الذهب أم الشهادات؟.. خبير اقتصادي يوضح

إذا كنت تملك 100 ألف جنيه، وتحتاج إلى استثمارها في شراء شهادات ادخار أو شراء الذهب، فإليك عدد من الفرص والنصائح، التي يمكن أن تتبعها لتحقيق أعلى عائد على مدخراتك.

الاستثمار في الذهب

قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن الذهب مخزن للقيمة، مشيرا إلى أن الاستثمار فى الذهب طويل الأمد، وليس قصير، حيث يجب على من يرغب في شراء الذهب، عدم البيع بعدها بشهور، ويجب أن يعلم أن الإقبال على البيع مباشرة، سيتسبب له في خسارة كبيرة.

وأضاف «شعيب» لـ«الوطن»، أن أفضل طريقة لشراء الذهب هي الشراء من مصدر ثقة، على أن يشتري الشخص عملا ذهبية أو سبائك، أما في حالة الزينة فيمكن شراء المشغولات الذهبية، حيث تكون المصنعية أعلى بكثير، ويخسرها في حالة البيع، عكس السبائك التي يتم خصم جزء صغير للغاية من المصنعية.

شراء شهاد الادخار

وعن شراء الشهادات قال «شعيب»، إن البنك التجاري الدولي رفع أسعار الفائدة على شهادت الادخار الثلاثية، لتصل إلى 18% سنويا، يقدمها بدوريات صرف شهرى وسنوي، حيث حدد البنك الحد الأدنى لشراء الشهادة عند 1000 جنيه، حيث يمكن الحصول على تسهيلات ائتمانية، بنسبة تصل إلى 95% من قيمة الشهادة.

وأوضح أن هناك عائدات صرف على شهادة الادخار بنسبة عائد 17%، أما الصرف السنوي فيكون العائد 18%، حيث تكون مدة الشهادة ثلاث سنوات، والحد الأدنى لربط الشهادة مليون جنيه في الشهادات برميم الثلاثية، أما شهادة البلس، فيكون مدتها 3 سنوات بدورية صرف شهرية 16.5%، أما فى حالة صرف العائد السنوي فيكون العائد 17.5%، حيث يكون الحد الادني لربط الشهادة 200 الف جنيه.