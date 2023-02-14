تفاصيل قتل تاجر هيروين لنجل زوجته في الإسماعيلية.. «كان بينتقم من والدته»

لم تستغرق رحلة هروب تاجر هيروين بعد قتل نجل زوجته رميًا بالرصاص سوى 48 ساعة فقط، ونجحت أجهزة الأمن في القبض عليه بعد هروبه من مسرح الجريمة في الإسماعيلية إلى السويس في منزل صديق له، وبحسب تحقيقات النيابة التي خضع لها المتهم في جلسة تحقيق جديدة أمس، المتهم «كمال.م»، 44 سنة، أطلق الرصاص من بندقية خرطوش على الطفل «عمر»، 15 سنة، فأرداه قتيلًا انتقامًا من والدته.

ضبط 500 جرام هيروين مع المتهم بقتل نجل زوجته

شرح المتهم تفاصيل جريمته أمام النيابة العامة على مدار 3 ساعات متصلة نسبت له النيابة تهمة القتل العمد للطفل قاصدًا الانتقام من والدته التي تجمعها خلافات زوجية مع المتهم الذي تزوجها قبل عدة سنوات بعد وفاة والد الطفل، وأن الخلاف احتدم بينهما بعدما هددت والدة الطفل زوجها بإبلاغ الشرطة عن نشاطه الإجرامي في تجارة الهيروين وأن المتهم قرر أن ينتقم منها لكن بطريقته الخاصة، وألقت المباحث القبض عليه وعثر بحوزته على 500 جرام هيروين.

تجديد حبس المتهم بقتل طفل الإسماعيلية 15 يومًا

بعد انتهاء جلسة التحقيق مع المتهم أمام النيابة العامة قررت إعادته إلى محبسه تنفيذًا لقرار قاضي المعارضات بتجديد حبسه لمدة 15 يومًا بتهمة القتل العمد، وواجهت النيابة المتهم بتحريات المباحث التي أكدت تعمد المتهم للجريمة والتخطيط لها وأنه أطلق الرصاص على الطفل في منزل الأسرة في الإسماعيلية أمام والدته وبعدها هرب من مسرح الجريمة إلى السويس حتى تمكنت الشرطة من القبض عليه.

محام يشرح عقوبة القتل العمد

قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، في حديثه لـ«الوطن»، إن عقوبة القتل العمد وفق قانون العقوبات تصل للإعدام، وفي حالة المتهم بقتل طفل الإسماعيلية يواجه عقوبة في جريمة تجارة الهيروين أيضًا: «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».