عرض المتهم بقتل سائق في المرج على الطب الشرعي لتحليل المخدرات

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل سائق في منطقة المرج على الطب الشرعي لإجراء الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بأنواعها المختلفة والكحوليات لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، كما استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وكذلك تقرير عن تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة.

بداية البلاغ.. إصابة بالرأس ووفاة

تلقى مأمور قسم شرطة المرج إخطارا من مستشفى السلام العام بوصول شاب به إصابة بالرأس ووفاته أثناء محاولة إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة سائق يدعي محمد حازم في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته برأسه، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

التحريات

وكشفت التحريات بأن سائقا وراء ارتكاب الواقعة، وأضافت التحريات بأن المجني عليه تشاجر مع زميله على أولوية تحميل الركاب، وقام على أثرها المتهم بضرب المجني عليه على رأسه، وتم نقله للمستشفى ‘لا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.