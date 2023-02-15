وزير البترول يبحث مع شركات إيطالية زيادة الاستثمار في البتروكيماويات

على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس ٢٠٢٣ ، استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السيد أليساندرو بيرنينى رئيس شركة تكنيمونت الإيطالية حيث تم بحث سبل التعاون فى مجالات البتروكيماويات والتكرير والتحول الطاقى.

وخلال اللقاء أكد الملا على أهمية الشراكة بين مصر وإيطاليا فى العديد من المجالات وخاصة الغاز والبترول والتى نتج عنها تحقيق نجاحات كبيرة للبلدين ولمنطقة شرق المتوسط وأن إيطاليا حرصت على أن تكون من أوائل الدول المؤسسة لمنتدى غاز شرق المتوسط ودعم جهوده لترسية مبادئ التعاون والشراكة الإقليمية فى صناعة الغاز.

وأشار إلى أن قطاع البترول بدء فى تنفيذ مشروعات عديدة فى مجال البتروكيماويات منذ سبعينيات القرن الماضى وينفذ حاليا عدة مشروعات بتروكيماوية كبيرة تهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية بالاضافة إلى مشروعات تطوير مصافى التكرير والتى تأتى فى اطار جهود خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة.

مازال هناك احتياج للوقود الأحفوري

وأضاف الوزير أن التحديات التى يواجهها العالم الآن أثبتت أنه لا يزال هناك احتياج إلى الوقود الأحفورى حيث أن الطاقات الخضراء ليست مستعدة بعد لتأمين كل احتياجات الدول.

ومن جانبه أكد رئيس شركة تكنيمونت على اهتمام الشركة القوى بالفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات البتروكيماويات والتكرير والأسمدة فى مصر فى ظل المناخ الاستثمارى الجاذب الذى تتمتع به مصر حاليا ، مشيرا إلى امكانية تبادل الخبرات بين الشركة وقطاع البترول.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تكوين فرق عمل من الجانبين لبحث مجالات التعاون المقترحة والفرص الاستثمارية المتاحة.