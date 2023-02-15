ما حقيقة «الوهج الغريب» في سماء «كهرمان» قبل لحظات من زلزال تركيا؟

كشفت الرئاسة التركية، قبل قليل، عن حقيقة «الوهج الغريب»، الذي أشارت تقارير إلى سطوعه في سماء جنوب البلاد، قبل لحظات من حدوث الزلزال المدمر في مدينة «كهرمان مرعش» فجر الاثنين، 6 فبراير الجاري، وأسفر عن سقوط أكثر من 40 ألف قتيل، كما خلف دماراً واسعاً في كل من تركيا وسوريا.

الرئاسة التركية: معلومات لا تتفق مع الواقع

ووصفت الرئاسة التركية المعلومات المنتشرة في شبكات التواصل الاجتماعي، حول ظهور «وهج غريب»، قبل وقت قصير من وقوع زلزال «كهرمان مرعش»، بأنها «لا تتفق مع الواقع»، وفق ما أوردته تقارير إعلامية عن بيان صدر عن دائرة الاتصال، التابعة لرئاسة الجمهورية اليوم.

فيديو إطلاق مركبة فضائية في «بايكونور»

وأكد البيان أن مقاطع الفيديو المنتشرة لا علاقة لها بالزلازل في تركيا، حيث تم تصوير الفيديو الأصلي في 21 سبتمبر عام 2022، بمدينة «بلخاش» الكازاخستانية، وأشار البيان إلى أن الفيديو يظهر عملية إطلاق مركبة فضائية، على متن صاروخ من طراز «سويوز»، في قاعدة «بايكونور» الفضائية.

مخاوف من ارتباط الزلزال بتعديل حالة الطقس

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سطوع ضوء شديد في السماء، خلال ساعات الليل، واعتبر البعض أن هذا «الوهج الغريب»، سطع في سماء جنوب تركيا، قبل لحظات من زلزال 6 فبراير، كما أعرب آخرون عن مخاوفهم من أن الزلزال جاء بسبب حدوث تلاعب في أحوال الطقس.