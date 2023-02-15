أبرز المعلومات عن زلزال تركيا وسوريا.. أكبر كارثة طبيعية منذ 100 عام

اعتبرت منظمة الصحة العالمية، أن زلزال تركيا وسوريا الذي خلف أكثر من 41 ألف قتيل في كل من الدولتين هو أكبر كارثة طبيعية خلال قرن تضرب بلدا واقعا ضمن منطقتها الأوروبية.

من جهته قال مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوجه: «نحن شهود على أكبر كارثة طبيعية في منطقة الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية خلال قرن وما زلنا نقيم حجمها»، مشيرا إلى أن التكلفة الحقيقية لم تحدد بعد وسيستغرق التعافي منها والشفاء منها وقتا وجهدا هائلين.

معلومات عن زلزال تركيا وسوريا

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز المعلومات حول زلزال تركيا وسوريا.

- نحو 26 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية في تركيا وسوريا، بحسب منظمة الصحة العالمية.

- انتشار الفرق الطبية للإغاثة الطارئة، بالإضافة إلى نشر 3 طائرات ومعدات طبية لإسعاف 400 ألف شخص، الأكبر في تاريخ منظمة الصحة العالمية في أوروبا منذ 75 عاما.

- تضم منطقة أوروبا، بحسب تقسيمات منظمة الصحة العالمية، 53 دولة منها تركيا، أما سوريا، فتقع ضمن منطقة شرق المتوسط المجاورة.

زلزال تركيا وسوريا خلف 41 ألف قتيل

- ووصل عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تجاوز 41 ألف قتيل.

- تأثرت عدة قطاعات حيوية في تركيا بالزلزال المدمر كالنقل الجوي والبري والبحري على حد سواء، فقد خرجت 4 مطارات عن الخدمة.

- ميناء «إسكندرون» الواقع على البحر الأبيض المتوسط تضرر جراء الزلزال القوي، بحسب هيئة الملاحة البحرية التركية.

- حجم الخسائر في تركيا بلغة الأرقام يبلغ 84.1 مليار دولار أمريكي.