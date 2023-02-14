إصابة طالبة بالتسمم إثر تناولها كلور عن طريق الخطأ في المنيا

أصيبت طالبة بالتسمم، إثر تناولها مادة كلور بطريق الخطأ داخل المدرسة الثانوية الفنية للبنات بمدينة المنيا، وجرى نقلها إلى مركز السموم بالمستشفى العام لتلقي العلاج.

بلاغ بإصابة طالبة بالتسمم

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإصابة الطالبة «رحمة.م.ع» 17 عاما، تقيم بمدينة المنيا، بالتسمم، أثناء تواجدها داخل المدرسة الثانوية الفنية للبنات بمدينة المنيا.

الطالبة تناولت الكلور بدلا من المياه

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن الطالبة مصابة بغثيان وهبوط عام، إثر تناولها عن طريق الخطأ مادة كلور بدلا من المياه، وذلك أثناء تواجدها داخل المدرسة، وجرى نقلها لمركز السموم داخل المستشفى العام حيث أجريت لها عمليات غسيل وتطهير معوي وقد تماثلت للشفاء.

علي جانب آخر، استقبلت مستشفى ملوى التخصصي موظف يدعى «ح.ت» 24 عاما، مصابا بجروح قطعية بالرأس، وبإجراء التحريات تبين أنه مقيم بقرية العرين البحرية في غرب مركز ملوي، وأثناء تواجده علي رأس العمل سقط عليه جسم صلب من الأرفف عبارة عن فايل ملفات.