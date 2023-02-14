إصابة عامل سقط من أعلى سطح منزله في المنيا.. اختل توازنه

أصيب عامل إثر سقوطه من أعلى سطح منزله داخل عزبة صادق قليني التابعة لمركز المنيا، وتم نقله إلى المستشفى العام مصابا بغيبوبة تامة.

سقوط عامل من سطح منزل

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط أمير سمير 50 عاما، عامل، من أعلى سطح منزله الكائن بعزبة صادق قليني بالوحدة المحلية لبني محمد سلطان في مركز المنيا.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين سقوط العامل من سطح منزله لاختلال توازنه مما أدى إلى إصابته بغيبوبة تامة وجرى نقله للمستشفى العام لتلقي العلاج.

حبس طباخ قتل طفل

وعلى صعيد آخر، قررت النيابة العامة في مركز مغاغة بشمال محافظة المنيا، حبس طباخ لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل طفل عمره 9 سنوات، حيث استدرجه داخل منزله مستغلا وجود صلة قرابه، وتخلص منه بقصد سرقة دراجة بخارية وهاتف محمول، كما قررت النيابة تكليف إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات حول ظروف وملابسات الحادث.