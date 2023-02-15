أستاذ علاج أورام توجه نصائح للأمهات.. «احرصى على الكشف المبكر والرضاعة الطبيعية»

أكدت الدكتورة نهال المشد، أستاذ علاج الأورام بجامعة طنطا، أهمية توعية الأهالي بالكشف المبكر عن الأورام السرطانية، مؤكدة أنه كان الاكتشاف عن الورم مبكرا كان طرق العلاج أسهل وأسرع، لذلك يتم تعريف الأمهات بالأعراض التي إذا ظهرت على الطفل تشير إلى ضرورة الكشف وإجراء الفحوصات اللازمة له، مثل التورم أو انتفاخ الغدة الليمفاوية التي يعتقد البعض أنها «حيل».

أهمية الرضاعة الطبيعية

وقالت «المشد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح عبر فضائية «اكسترا نيوز»، إنّ الرضاعة الطبيعية لها أهمية كبرى في تكوين الطفل ومناعته، موجهة عدة نصائح للأمهات، أهمها ضرورة إجراء فحوصات طبية للطفل بجميع مراحل حياته، بداية من ولادته مرورًا بفترة رضاعته، حتى يستطيع الطفل الوقوف على رجله.

علامات غير مطمئنة على الطفل

وأوضحت أستاذ علاج الأورام بجامعة طنطا، أنه لابد من التوجه سريعًا إلى المراكز الطبية للاطمئنان على الطفل عند ظهور أي علامات غير طبيعية مثل قرحة على الجلد، أو احتواء الفم على تقرحات أو ظهور رائحة كريهة من الطفل أو تغير نبرة الصوت وغيرهم.

وأشارت إلى أنّ أغلب الأمهات لا تهتم بتغذية الطفل الصحية، إذ أنه من الضروري حصول الطفل على كل العناصر الأساسية بشكل يوم من خلال الخضراوات والفاكهة مع عدم الاعتماد على الوجبات السريعة والحلوى غير الصحية في المدارس.