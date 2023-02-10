متى تبدأ الأم الأغذية التكميلية للرضيع؟

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في حملتها التوعوية «وعي» للتنمية المجتمعية أن الرضاعة الطبيعية ضرورية لنمو وتطورالطفل بشكل صحي، لافتًا إلى أنها تخلق اتصالًا بين الطفل وأمه.

البدء في تقديم الأغذية التكميلية للطفل من الشهر السابع

ولفتت «التضامن» في تقرير صادر عنها، إلى أنه يتم البدء فى تقديم الأغذية التكميلية للطفل من الشهر السابع مع استمرار الرضاعة الطبيعية ، مشددة على ضرورة التدرج في تقديم الأغذية للطفل، كما في الأمثلة التالية:

من 6 - 8 شهور

- يقدم للطفل عصير فواكه طبيعية مخفف بقليل من الماء.

- خضروات مسلوقة ومخفوقة، ثم خضروات مهروسة وتقدم بالملعقة.

- إضافة الأرز المطبوخ جيداً إلى شوربة الخضار.

- إضافة اللبن الزبادي وصفار البيض المطهي إلى غذاء الطفل.

من 9 إلى 12 شهراً

- إضافة قطع من صدور الدجاج أو الأسماك أو قطع اللحم البقري المطهية جيداً إلى وجبة الخضروات.

-إضافة كبده الفراخ المسلوقة إلى طعام الطفل.

- يراعى إضافة كمية صغيرة من الدهون« الزبدة - الزيت» لإمداد الطفل بالطاقة اللازمة.

- يجب تعويد الطفل على أطعمة الأسرة تدريجياً.

من 12 إلى 24 شهرا

- يعطى للطفل 5 وجبات تكميلية، بالإضافة للرضاعة الطبيعية كلما أراد الطفل .