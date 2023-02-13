أحمد موسى: ما حدث اليوم في القمة العالمية يعبر عن قوة العلاقات مع الإمارات

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية إلى الإمارات قادة وحكومة وشعبا، وقام بالتصفيق في بداية الحلقة بسبب الحفاوة الكبيرة التي لاقها الوفد المصري برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أثناء مشاركته بقمة الحكومات العالمية 2023 في دبي.

استقبال حافل للرئيس السيسي

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنّ ما حدث اليوم قمة التقدير والاحترام المتبادل بين مصر والإمارات، ويعكس مدى العلاقات المحترمة والمتبادلة بين الدولتين، كما أنّ وصية الراحل الشيخ زايد لأبنائه بمتانة العلاقات المصرية في كل زمان ومكان وهذا ما نشهده كل يوم.

وتابع بأن الرئيس السيسي كرم من فاز بالجوائز ووجه التحية لهم، كما أن مشاركة الرئيس في فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي، حمل في طياته العديد من الرسائل التي كشفت دور ومساندة دول الخليج لمصر في السنوات الأخيرة، خاصة عقب ثورة 30 يونيو.

دور الأشقاء العرب بعد ثورة 30 يونيو

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدي البلد، أنّ الرئيس السيسي استعرض موقف دول الخليج «الإمارات، السعودية، الكويت» عقب ثورة 30 يونيو، أمام أكثر من 20 رئيس دولة بجانب 250 رئيس حكومة، بالإضافة إلى وسائل إعلام إقليمية ودولية.

وأشار أحمد موسى إلى الرئيس السيسي تحدث عن دعم الإمارات عقب زيارة الشيخ محمد بن زايد عقب ثورة يونيو، وكان أول لقاء بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد، عقب التخلص من عصابة الإخوان الإرهابية.