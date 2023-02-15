أسعار القطن في المحافظات اليوم.. «جيزة 97» بـ6700 جنيه

شهدت أسعار القطن في المحافظات اليوم، ارتفاعًا في سعر قنطاري قطن «جيزة 92» و«جيزة 97»، وذلك وفقًا لعمليات توريد القطن التي أُجريت عبر المزادات العلنية التي عقدت بمحافظات مصر، اليوم الأربعاء.

أسعار القطن في المحافظات اليوم

وكشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ أسعار القطن في المحافظات اليوم، سجل البعض منها ارتفاعًا جيدًا للغاية، وجاءت كالتالي:

- استقر سجل سعر قنطار القطن جيزة 96 بـ7750 جنيهًا.

- سعر قنطار القطن جيزة 97 يبدأ من 6000 حتى 6700 جنيه، وسط ارتفاع بلغ 150 جنيهًا لكل قنطار قطن.

- استقر سعر قنطار القطن جيزة 94 ما بين 5600 جنيه و6115 جنيهًا.

- كما سجل سعر قنطار القطن جيزة 92 ما بين 5700 و6100 جنيه، وسط ارتفاع بلغ 100جنيه لكل قنطار قطن.

- بينما سجل سعر قنطار القطن جيزة 86 ما بين 5750 و6550 جنيهًا، بارتفاع طفيف بلغ 50 جنيهًا لكل قنطار قطن.

التوريد وأسعار القطن في المحافظات اليوم

وأشار «أبو اليزيد»، إلى أنّ أسعار القطن في المحافظات اليوم، حققت عمليات توريد ممتازة للغاية، حتى تم توريد نحو 27 ألف قنطار قطن من القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول على مستوى محافظات الجمهورية، وبلغ ما تم توريده حتى الآن مليون و689 ألفًا.