طلاب جامعة مصر التكنولوجية يشاركون بـ5 مشروعات في معرض القاهرة للابتكار

شاركت جامعة مصر الدولية التكنولوجية أحد مشروعات صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار ٢٠٢٣، الذي أقيم بفندق الماسة في العاصمة الادارية تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية.

جامعة مصر الدولية التكنولوجية

أوضح الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن مشاركة جامعة مصر الدولية التكنولوجية، في المعرض جاءت متمثلة في كليات الجامعة الثلاث وهي الكلية المصرية الألمانية للتكنولوجيا باسيوط، وكلية الصناعة والطاقة بالقاهرة، وكلية الصناعة والطاقة بالفيوم، حيث شاركت الكليات الثلاث بعدد من مشاريع التخرج الطلابية في الأقسام التكنولوجية المختلفة .

وأضاف في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أن طلاب الجامعة قاموا بعرض عدد من المشاريع وهي مشروع روبوت تنظيف الخلايا الشمسية، ومشروع كسارة البلاستيك، ومشروع مراقبة تسرب الغاز، بالإضافة إلى مشروع خط إنتاج، ومشروع القطار الذكي.

وأشار «الحيوي» إلى أن جامعة مصر التكنولوجية الدولية التابعة لصندوق تطوير التعليم، من الجامعات التكنولوجية التي تم إنشائها خلال الفترة الأخيرة، وتعتبر نواة للتعليم التكنولوجي في مصر، والتي تأتي في إطار اهتمام مصر بدعم مسار الابتكار وتطوير التكنولوجيا؛ باعتبارها رافدًا حديثًا ومهمًا في مسارات التعليم العالي في مصر، حيث تستهدف تقديم كوادر فنية مُدربة جيدًا للالتحاق بسوق العمل.

ونوه الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار ٢٠٢٣، تشارك فيه دولة البرتغال كضيف شرف المعرض هذا العام، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) كشريك استراتيجي والمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية، ويشهد المعرض مشاركة عدد من الوزراء ورجال الدولة والمستثمرين ورجال الأعمال والبنوك ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عرض مئات الابتكارات والاختراعات من مصر وإفريقيا والدول العربية، وبحضور آلاف الزائرين من المتهمين بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.