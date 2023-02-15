الحماية المدنية تنجح في إنقاذ طفلة محتجزة داخل شقة في حدائق الأهرام

. فقد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإحتجاز (طفلة سن سنة) داخل الشقة سكنها بأحد العقارات الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام.

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إنقاذ طفلة عمرها عام واحد، محتجزة داخل شقة سكنها في أحد العقارات الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل كل التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والحوادث الطارئة.

وتمكّنت قوات الحماية المدنية من فتح باب الشقة وتسليم الطفلة لوالدتها وأفادت باحتجاز ابنتها داخل الشقة سكنهما عقب مغادرتها وتركها باب الشقة مفتوحاً وبداخلها كريمتها مستغرقة في النوم وأغلق باب الشقة بسبب شدة الرياح.

وتقدمت السيدة بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة وتلبية استغاثتها.