الحماية المدنية تنقذ «كلبا» محتجزا في عقار بمصر الجديدة

تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ «كلب» محتجز في شقة بأحد العقارات بمصر الجديدة.

وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، احتجاز حيوان أليف «كلب» داخل شقة كائنة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وعلى الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تم التقابل مع المُبلغة «ربة منزل - مقيمة بعقار مجاور لمحل البلاغ».

احتجاز الكلب داخل الشقة

وأفادت باحتجاز «الكلب» داخل الشقة المُشار إليها منذ بضعة أيام.

مالك الشقة يتعهد بحسن رعاية الكلب

وأمكن التوصل إلى مالك الشقة المُشار إليها، وباستدعائه وسؤاله أيد ما سبق وتعهد بحسن رعايته.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.