شروط قانون المحال العامة لترخيص الجراجات المكشوفة.. منها تقرير الحماية المدنية

مع انتشار الجراجات المكشوفة بمختلف الأحياء والمدن، حدد قانون المحال العامة ضوابط عمل الجراجات المكشوفة حتى يتم السماح بترخيصها بالشكل اللازم وهي كالتالي:

- تقرير الحماية المدنية

- يكون موقع الجراج طبقا للتخطيط العمراني، مع توفير المسافات المناسبة وهي 10 متر للجراجات ذات المساحة 500 متر مربع، و20 مترا للجراجات ذات المساحة الأكثر من 500 متر مربع حتى 2500 متر مربع، ومسافة 30 مترا للجراجات ذات المساحة أكثر من 2500 متر مربع.

- تكون جميع منشآت الجراج من مواد غير قابلة للاحتراق.

- يسور الموقع بسور من البناء بارتفاع 3 أمتار على الأقل.

- عمل رصيف أو مصد ملاصق للأسوار التى يجرى رص السيارات بجوارها حتى لايصل جسم السيارة للسور.

- تزويد الجراج بمورد مائى ووسيلة صرف، ويزود الجراج الذى تزيد مساحته على 500 متر مربع بدورة مياه من حوض ومرحاض ومبولة ووسيلة صرف.

أماكن فحص السيارات

- في جميع الأحوال لايقل عرض الممر الخاص لمرور السيارات الخاصة والأجرة عن 3 متر ولمرور سيارات النقل عن 5 أمتار، وتحسب مساحة الجراج على أساس استقطاع المساحات المغطاة بالدور الأرضي فقط والتي لا تستغل في إيواء السيارات.

- فصل أماكن فحص السيارات عن أماكن المبيت بحوائط كاملة من مواد غير قابلة للاحتراق وفق ضوابط القانون.

الجراجات نصف المغطاة

- مبيت السيارات بالجراج تحت مظلات من مواد غير قابلة للاحتراق.

- لا تقل مساحة الأجزاء المغطاة عن 50% من مساحة الجراج.

- لابد من وجود مسافة بين الجراج والمساكن حسب مساحة الجراج.

- توفير أجهزة إطفاء داخل الجراج تحسبا لأي ظرف طارئ وفق ضوابط قانون المحال.