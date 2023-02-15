رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الداخلية» تشارك أسر شهدائها الاحتفال بعيد الشرطة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:46 م | الأربعاء 15 فبراير 2023
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

فى ضوء الإحتفال بعيد الشرطة الـ71 ، تخليداً لذكرى معركة الإسماعيلية التى ستظل رمزاً للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة المصرية وشاهداً على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة .. وفى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة تقديراً وعرفناً بما قدمه ذويهم من أجل حفظ أمن وإستقرار الوطن .. فقد أقامت مديرية أمن الشرقية إحتفالية لعدد من أسر الشهداء لمشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة. 

وتم خلال الإحتفالية تكريم المتفوقين من أبناء الشهداء كما تم تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية التى تؤكد أن الشرطة المصرية كانت ومازالت تقدم التضحيات وتضرب أروع الأمثلة فى الدفاع عن الوطن لإرساء الأمن والأمان.       

ومن جانبهم أعربت أسر الشهداء عن تقديرهم وإعتزازهم بتلك الإحتفالية التى تؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والإستقرار.

اقرأ المزيد:

«الداخلية» تنظم رحلات لأسر الشهداء بمناسبة عيد الشرطة: تكريما للأبطال

إدارة تصاريح العمل تستخرج المستندات للمواطنين بالمجان بمناسبة عيد الشرطة

جامعة أسيوط تقيم احتفالا حاشدا بمناسبة عيد الشرطة الـ71

«الأحوال المدنية»: خدمات بالمجان وهدايا للمواطنين بمناسبة عيد الشرطة 

قطاع الأمن المركزي ينظم زيارات للمستشفيات ودور الرعاية بمناسبة عيد الشرطة
بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار