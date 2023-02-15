وزير داخلية تركيا: تسليم المباني الجديدة للمتضررين من الزلزال خلال عام

أكد سليمان صويلو، وزير داخلية تركيا، اليوم الأربعاء، أن الأمور في بلاده ستعود إلى طبيعتها قبل الزلزال، قريبًا، مشيرًا إلى تسليم المباني الجديدة للمتضررين من الزلزال خلال عام.

وأوضح «صويلو»، خلال مؤتمر صحفي نقلته شاشة القاهرة الإخبارية، أن عدد المباني المهدمة جراء الزلزال كبير للغاية، إذ سيتم إزالة 50% من المباني في أنطاكيا، مؤكدًا الانتهاء من تقييم 40% من المباني المتضررة.

تأثر 10 ولايات في تركيا

وأشار إلى أن بلاده استقبلت العديد من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية من بلدان مختلفة، إلا أنها ستكون في حاجة إلى المزيد مستقبلًا، نظرًا لضخامة الكارثة، التي أثرت على 10 ولايات في تركيا.

وذكر أنه ما زال هناك أحياء يتم إخراجهم من تحت الأنقاض، الأمر الذي يزيد الأمل في إنقاذ المزيد من الأشخاص، موضحًا أن بلاده ضاعفت القوات الأمنية الموجودة في المناطق المنكوبة 3 مرات عن معدلاتها المعتادة.

تخصيص 10 آلاف ليرة لكل متضرر من الزلزال

ولفت «صويلو»، إلى أنه يجري العمل على تخصيص دعما ماديا وعينيا للأسر المتضررة من الزلزال، بواقع 10 آلاف ليرة لكل متضرر من الزلزال، مؤكدًا أن الحكومة ستتولى مهام تنسيق كل المساعدات التي تأتي من المواطنين، لإيصالها للأشخاص الذين يحتاجونها بالفعل.